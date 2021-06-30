Работы на трассе Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск) должны завершиться до конца лета

На Луганщине в рамках проекта “Большое строительство” продолжаются масштабные работы на дороге Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск), которая является одной из главных транспортных магистралей Луганской области.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

«Для нас важно сделать дорогу быстро и качественно, чтобы обеспечить, в первую очередь, местным жителям комфортный и безопасный проезд. Высокий темп выполнения ремонтных работ подрядчиками позволит нам завершить все работы до конца лета текущего года », – отмечает начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер.

Сегодня на дороге Н-26 работают – ООО «Онур Конструкцион Интернешнл», ООО «Автомагистраль-Юг», ООО «СК ЕВРОДОР», задействованы также другие субподрядные организации.

В прошлом году на Луганщине в рамках проекта “Большое строительство” было начато ремонты на 343 километрах дорог государственного значения. В 2021 году программа набирает темпы и масштаб. В этом году планируется отремонтировать около 250 км дорог.

Таким образом, в течение двух лет (2020 и 2021) капитальным и текущим средним ремонтом на Луганщине охвачено 400 км дорог, что составляет третью часть дорог общего пользования государственного значения.

В планах Службы автомобильных дорог в Луганской области, при содействии Укравтодора, обновить всю дорогу Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск, Беловодск). У руководства Укравтодора и Луганской военно-гражданской администрации есть понимание потребностей жителей Луганщины по полному ремонту указанного маршрута.

Значение дороги государственного значения Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск) заключается в том, что она соединяет два региона – Харьковскую и Луганскую области, а также соединяет районы Луганской области.

Контроль за ходом строительства, происходит как со стороны Службы автомобильных дорог в Луганской области, так и со стороны независимых экспертов (ООО «Ежис Украина» (Франция) ».