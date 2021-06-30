На Луганщине резко увеличилось число новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 32 новых случая COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще двое больных.

Об этом сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – два, Северодонецк – восемь, Беловодск – два, Марковка – два, Новоайдар – одно, Новопсков – два, Попасная – семь, Сватово – три, Станица Луганская – три, Старобельск – одно, Троицк – одно.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 26 592 случаях.



Выздоровели – 25375 (28 за последние сутки), лечатся – 274 (73 – стационарно, 201 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1084 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1072.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 11 (при пороговом 60).



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 79-летняя женщина из Северодонецка и 44-летний мужчина из Старобельска.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 943 человека.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 30 июня (9:00) в Украине 2235096 подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 340 летальных, 2166668 человек выздоровели. Всего проведено 10840333 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 633 новых случая; летальных – 40; осуществлено 45794 тестирования; выздоровели 2294 человека.