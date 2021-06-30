На Луганщине сообщено о подозрении так называемому «смотрящему» по СИЗО

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Как установили полицейские, 33-летний мужчина установил преступное влияние среди заключенных в Старобельском следственном изоляторе. «Смотрящий» контролировал деятельность осужденных с назначением им определенного неформального статуса, решал некоторые вопросы по соблюдению неписаных «воровских законов», в частности проявления неповиновения администрации заведения, организовал сбор, использование и распределение средств так называемого «общака».

Кроме того, имея связи с представителями криминалитета на свободе, организовал канал поставки наркотических средств «методона» и «каннабиса» в изолятор и их сбыт среди заключенных.

Следователями следственного управления ГУНП в Луганской области совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в Луганской области, СБУ, работниками следственного изолятора и другими оперативными подразделениями полиции Луганской области были задокументированы факты противоправной деятельности так называемого «смотрящего» по СИЗО. На основании полученных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 УК Украины (установление или распространение преступного воздействия) и ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Следователи и оперативники по силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД провели ряд санкционированных судом обысков в камерах следственного изолятора и по месту жительства сообщников «криминального авторитета», в ходе которых изъяли наркотические средства, мобильные телефоны, sim-карты, банковские карты и тетради с записями так называемого «общака».

В рамках уголовного производства, процессуальное руководство которого осуществляет Луганская областная прокуратура, проверяется причастность подозреваемого и его сообщников к совершению других преступлений.

За содеянное злоумышленнику может грозить до пятнадцати лет лишения свободы