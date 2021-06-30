Первые места и Гран-при: юные танцоры из Луганщины поделились впечатлениям от победы в Международном конкурсе “Таланты 21-го века”

Четыре первых места и Гран-при. С такими результатами детский хореографический коллектив “Цвітень” из города Счастье, вернулся из Болгарии. Там выступали на международном конкурсе “Таланты 21-го века”. 29-го июня коллектив вернулся домой.

Об этом сообщается в сюжете Суспільне.

Участница хореографического коллектива “Цвітень” Виктория Колбина рассказала о реакции юных танцовщиков на победу.

“Мы приняли участие в международном танцевальном конкурсе и привезли все первые места и главный приз Гран-при. Все очень сильно волновались, некоторые даже плакали. Когда узнали результаты, все очень обрадовались”, – говорит Виктория.

Гран-при фестиваля “Таланты 21-го века” взял танец «Казачок». Четыре первых места танцоры получили также в номинациях соло, эстрадный и две разновидности народного танца.

По словам руководительницы хореографического коллектива Надежды Бурых, на этом конкурсе коллектив представил 8 танцевальных номеров. Это в основном народная хореография и один номер – эстрадная хореография.

“Нашему коллективу в этом году 33 года. У нас занимаются дети с 5 лет и до 9 класса”, – говорит Надежда Бурых.

Готовились к выступлению под руководством двух хореографов – Надежды Бурых и Вадима Шухардина. В Болгарии, говорит Надежда Бурых, успели и отдохнуть.

“Ботанический сад нам очень понравился, там были очень красивые высокие кактусы. Также мы выступали на берегу синего моря, оно было хорошее, яркое. Нам очень понравилось”, – рассказала участница коллектива Кристина Водолазская.

Впереди у танцовщиков новые тренировки, говорит участница коллектива Карина Лапыгина.

“Мы планируем поехать на Всеукраинский хореографический конкурс имени Павла Вирского, потому что мы прошли в финал. И этой осенью мы едем на третий тур и на награждение”, – добавила Карина.