Евро-2020: Украина победила Швецию со счетом 2: 1

Сборная Украины победила сборную Швеции со счетом 2: 1, выйдя в 1/4 Евро-2020.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2: 1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая во вторник обыграла Германию. Матч состоится в Риме.

Матч Украина-Швеция прошел во вторник 29 июня в шотландском Глазго.

Украинцы открыли счет на 27-й минуте. С подачи Андрея Ярмоленко отличился Александр Зинченко. На 43-й минуте Эмиль Форсберг сравнял счет.

Победный гол на счету Артема Довбика, который за считанные минуты до окончания дополнительного времени забил свой первый матч за сборную.