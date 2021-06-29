В горсовете Кременной прокомментировали информацию по поводу строительства завода по переработке ТБО

В Кременском городском совете объяснили свою взгляд на вопрос строительства завода по переработке твердых бытовых отходов.

“В последнее время в социальных сетях распространяется информация о строительстве в Кременной завода по переработке твердых бытовых отходов. Пользователи выражают обеспокоенность возможными экологическими последствиями для жителей и общества, а также о якобы отсутствии публичного обсуждения по этому вопросу. Авторы соответствующих претензий ссылаются на принятое на последней сессии решение Кременского городского совета «О разработке детального плана территории и эколого-технической оценке земельного участка коммунальной собственности», как уже якобы окончательное безапелляционное по строительству завода по переработке ТБО”, – сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что местные власти обеспокоены состоянием окружающей среды. Непоправимый вред природе наносит мусорная свалка, которая накапливалась годами.

“Для сохранения экологии местной властью во главе с Владимиром Струком (мэр города, – ред.) сейчас рассматривается вопрос относительно решения проблемы со свалкой. Одно из них – строительство завода по переработке твердых бытовых отходов. Именно для этого на сессии депутатами было принято решение о намерении разработать детальный план территории и эколого-техническую оценку. Это только первый из множества предусмотренных действующим законодательством этапов. 5-м пунктом принятого документа городской власти поручено провести общественные слушания по этому вопросу в соответствии с действующим законодательством”, – заявили в пресс-службе.

«Свалка – это огромная проблема Кременской громады, которую нужно безотлагательно решать. Она отравляет окружающую среду, воздух, воду, которую мы все пьем. Все это влияет на здоровье. Посмотрите на прирост онкологических заболеваний. Все это из-за того, что проблема была брошена на самотек, не решалась в годы или даже десятилетия. Сейчас мы активно этим занимаемся. Свалка будет закрыта. Вместо нее будет временно работать полигон твердых бытовых отходов. В ближайших перспективах строительство завода, перерабатывающий отходы в электрическую и тепловую энергию, которая будет направлена ​​на потребности наших социальных учреждений и жилого фонда. Завод будет современный, экологичный, а главное – безопасный для жителей. На это нужны немалые деньги, но решение проблемы того стоит. Вместе с депутатами сейчас ищем источники финансирования. Кроме экологического аспекта, строительство позволит создать несколько десятков рабочих мест, что будет способствовать дополнительным поступлениям в городской бюджет. Строительство будет осуществлено с соблюдением всех предусмотренных законодательством процедур, в том числе, проведение общественных обсуждений. Этот вопрос для нас принципиальный. Его решения – залог здоровья и долголетия жителей громады. Вопрос будет решен в целях сохранения экологии, и с учетом мнения кременян. Призываю жителей не паниковать, не поддаваться на провокации и дезинформацию, которой пытаются расшатать социальную обстановку в обществе некоторые политиканы. Все, что делает власть и депутаты – в пользу жителей », – говорит Владимир Струк.