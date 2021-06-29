Водитель «Chevrolet» ехал пьяный на “красный” свет: подробности ДТП в Северодонецке

В рамках начатого уголовного производства по факту нарушения правил дорожного движения, следователи под процессуальным руководством прокуратуры проводят необходимые следственные действия и устанавливают свидетелей происшествия.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

27 июня в полицию г. Северодонецка поступило сообщение о том, что на перекрестке шоссе Строителей и пр. Космонавтов произошло ДТП.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что около 10.15, 41-летний северодончанин, управляя автомобилем «Chevrolet», двигался по шоссе Строителей в сторону ул. Курчатова. Водитель, нарушая правила дорожного движения, проехал на запрещающий сигнал светофора (красный) и столкнулся с автомобилем «Opel» под управлением 72-летнего мужчины, который проезжал перекресток на «зеленый» свет светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Opel» и его 72-летняя пассажирка получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в местную больницу. Водитель «Chevrolet» от госпитализации отказался, ему была оказана медицинская помощь на месте. В ходе проведения медицинского осмотра у него установлено алкогольное опьянение – 2,2 промилле в крови.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286-1 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения». Автомобиль «Chevrolet» изъят для проведения экспертизы.