На Меловщине на берегу реки Камышная отпразднуют Ивана Купала: анонс мероприятий

Жителей и гостей Меловщины приглашают на праздник украинской песни “Песенный вернисаж”, который состоится 6 июля (праздник Ивана Купала) на берегу реки Камышная с.Калмыковка.
Об этом сообщает пресс-служба Меловского поселкового совета.
Что в программе?
📌батуты, торговля;
📌робота ростовых кукол, мастер-классы по плетению венков;
📌бесплатная полевая кухня;
📌театрализованное действо, праздничный концерт с участием творческих коллективов Меловской громады;
📌сожжение Купальского очага;
📌дискотека до 00.00 .
Начало мероприятия – 18:00