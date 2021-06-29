На Меловщине на берегу реки Камышная отпразднуют Ивана Купала: анонс мероприятий

Жителей и гостей Меловщины приглашают на праздник украинской песни “Песенный вернисаж”, который состоится 6 июля (праздник Ивана Купала) на берегу реки Камышная с.Калмыковка.

Об этом сообщает пресс-служба Меловского поселкового совета.



Что в программе?

📌батуты, торговля;

📌робота ростовых кукол, мастер-классы по плетению венков;

📌бесплатная полевая кухня;

📌театрализованное действо, праздничный концерт с участием творческих коллективов Меловской громады;

📌сожжение Купальского очага;

📌дискотека до 00.00 .

Начало мероприятия – 18:00