На Меловщине на берегу реки Камышная отпразднуют Ивана Купала: анонс мероприятий

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Жителей и гостей Меловщины приглашают на праздник украинской песни “Песенный вернисаж”, который состоится 6 июля (праздник Ивана Купала) на берегу реки Камышная с.Калмыковка.

Об этом сообщает пресс-служба Меловского поселкового совета.

Что в программе?
📌батуты, торговля;
📌робота ростовых кукол, мастер-классы по плетению венков;
📌бесплатная полевая кухня;
📌театрализованное действо, праздничный концерт с участием творческих коллективов Меловской громады;
📌сожжение Купальского очага;
📌дискотека до 00.00 .

Начало мероприятия – 18:00

Возможно, это изображение (3 человека, люди стоят и текст «мловська селишна територальнагр громада "<псенний вернсаж" 6 липня на івана купала 2021 року програма святкування: (ввторок) 18:00 c. калмиквка берег p. комишна батути, торгвля; робота ростових ляльок, майстер-класи винкоплетння; безкоштовна польова кухня; театралзоване дийство, святковий концерт за участю творчих колективив мловськой громади; спалення купальського вогнища; дискотека. щиро запрошуемо BAC на свято!»)