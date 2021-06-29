В Беловодске проведут работы по хлорированию водопроводных сетей: названы улицы

С 8:00 до 16:00 30 июня будут проводиться плановые работы по хлорированию водопроводных сетей по улицам Центральная, Гуньяна, Мира, Попова, Виноградная, Мащенко, Некрасова, Беловодская, Козюменского, Песчаный, Кирова, Косьмина, Школьная, переул. Бассейный, Жаринова, Молодежная, Коцюбинского, Луганская, Садовая в пгт Беловодск Луганской области.

Об этом сообщает “Беловодское ремонтно-эксплуатационное хозяйство”.

“Просим заранее сделать соответствующий запас воды как для питьевых нужд, так и для производственных, так как во время хлорирования воды ее запрещается использовать для любых целей. Полив огородов в это время нежелателен”, – сказано в сообщении.