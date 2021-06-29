На Луганщине ликвидировали возгорание сухостоя и самосева хвойных пород. ФОТО

29 июня в 11:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании лесного массива вблизи с. Колесниковка Счастьенского района.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 24-й государственной пожарно-спасательной части установили, что огнем охвачено сухую траву и самосев хвойных пород. Угрозы лесному массиву нет.

Пожар локализован в 12:45 и ликвидирован в 14:17.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 6 пожарных и 2 единицы техники ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и 13 сотрудников и 5 единиц техники ГЛОХ.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.