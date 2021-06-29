Квартирный вопрос: столько стоят “квадратные метры” в Донецке и Луганске

После оккупации рынок недвижимости в Донецке и Луганске существенно изменился. Новое жилье на оккупированных территориях больше не строят и новостройками считаются объекты, которые сдали к 2014 году. Что касается вторичного рынка, то здесь наблюдается катастрофическое падение цен.

Об этом сообщает в материале “Українського тижня”

“Так, согласно объявлениям на онлайн-площадках Flatfy.ua и Olx.ua, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Донецке сегодня колеблется в пределах $ 12-16 тыс. В зависимости от района и качества здания, а в Луганске – $ 10-15 тыс. Для сравнения, в Днепре стоимость двухкомнатной квартиры стартует от $ 30 тыс”, – сказано в публикации.

Как отмечают журналисты, наиболее обесценилась “элитная” недвижимость. Например, квартиру 80 кв.м. в самом центре Донецка, с роскошным дизайном “Пшонка-стайл” можно приобрести вместе с мебелью и другой утварью всего за $ 72 тыс.

Интересно, что жилье в ОРДЛО практически всегда продается вместе с мебелью и бытовой техникой.

“Причины для этого две. Как правило, большинство продавцов – переселенцы или те, кто планирует уехать из “республик”, но в современных условиях перевозить габаритные грузы через линию разграничения дорого и проблематично. Кроме того, наличие мебели и техники делает предложение более привлекательной для покупателей”, – пишут журналисты.

Еще одна проблема сложность операции купли-продажи. Сегодня оккупационная “власть” требует оформления всех документов по законам “республики” и личного присутствия владельца. С мая 2020 в ОРДиЛО перестали признавать даже доверенности, выданные украинскими нотариусами.

“В случае успешной сделки, проблемой для владельца будет также вывоз наличности, поскольку функциональная банковская система в “республиках” отсутствует. Вместе с незначительным спросом, все это выступает дополнительным фактором обесценения недвижимости в ОРДиЛО”, – отмечается в публикации “Українського тижня”.