В Кременной любители “помахать кулаками” напали на полицейских

Во время прекращения хулиганских действий двое полицейских получили телесные повреждения. Следователи процессуальным руководством прокуратуры начали уголовные производства по фактам хулиганства и причинения телесных повреждений работнику правоохранительного органа. Одного участника хулиганских действий задержали, другого – привлекли к административной ответственности.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

В полицию г. Кременная поступило сообщение 15-летнего местного жителя о том, что возле магазина по ул. Шевченко его и его 15-летнего друга бьют неизвестные. В это же время полицейская местного отдела полиции сообщила, что она, находясь вне службы, увидев возле магазина драку, пытается ее прекратить. При этом один из участников конфликта нанес ей телесные повреждения.

На место происшествия немедленно был направлен наряд сектора реагирования патрульной полиции. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции увидели, что между двумя несовершеннолетними парнями и двумя взрослыми мужчинами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, происходит драка. Ее пытались прекратить, кроме полицейской, еще двое взрослых мужчин.

Сотрудники полиции пытались прекратить драку, но 48-летний местный житель начал сопротивляться и нанес телесные повреждения капралу полиции. К нему, в соответствии со статьями 44 и 45 Закона Украины «О Национальной полиции», были применены наручники. В результате на мужчину составлен административный протокол по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП.

Еще одного 21-летнего участника хулиганских действий, который нанес телесные повреждения полицейской и четырем участникам конфликта, задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

По данному факту под процессуальным руководствомпрокуратуры возбуждено уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.