На Луганщине бывшему председателю и секретарю участковой избирательной комиссии сообщено о подозрении

Бывшему главе и секретарю одной из участковых избирательных комиссий, которые во время выборов поселкового головы Старобельского района Луганской области в период проведения местных выборов 25 октября 2020 осуществили фальсификацию и уничтожение избирательной документации следователи сообщили о подозрении по ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума).

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Так, во время проведения местных выборов, в то время председатель и секретарь одной из участковых избирательных комиссий внесли в протокол участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке заведомо ложные сведения о количестве голосов, поданных в пользу одного из кандидатов на должность поселкового головы .

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности председателя и секретаря участковой избирательной комиссии проводились сотрудниками Следственного управления и сектора защиты интересов общества и государства Главного управления Национальной полиции в Луганской области под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.