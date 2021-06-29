На трассе Р-66 восстанавливают три моста



На дороге Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск продолжается восстановление трех мостов – путепровода через железную дорогу на км 192 + 862, моста на км 182 + 933, моста через реку Беленькая на км 188 + 578 (населенный пункт Горское).

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

На указанных объектах работают мостостроители ООО «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ» (Киев). Ориентировочная дата окончания работ – июль.

Напомним, что 17 июня начаты демонтажные работы на объекте на км 182 + 933 дороги Р-66. Сейчас уже упорядочена временная объездная дорога, установлены соответствующие дорожные знаки, сделаны необходимые меры по организации дорожного движения. Объезд создан рядом с существующим мостом на расстоянии 100 метров.

Проектом предусмотрено полную замену мостового полотна с устройством монолитной железобетонной плиты проезжей части, гидроизоляция, защитный слой асфальтобетона и верхний слой асфальтобетона.

Кроме того, почти закончен капитальный ремонт моста через реку Беленькая (Горское) на км 188 + 578. Близится к завершению капитальный ремонт путепровода на км 192 + 862.