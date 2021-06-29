На Луганщине на спортплощадке нашли тело 55-летнего мужчины: в убийстве подозревают несовершеннолетнего

Парня задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Юноше грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

В полицию Новопскова поступило сообщение старосты села Новобелая, о том, что на спортивной площадке школьного стадиона обнаружен труп 55-летнего местного жителя.

Сотрудники следственно-оперативной группы и судебно-медицинский эксперт, выехавшие на место происшествия, установили, что смерть мужчины наступила в результате причиненных ему телесных повреждений.

По результатам проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские разоблачили 16-летнего жителя этого же села, который подозревается в совершении преступления.

В рамках открытого по данному факту уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и мотивы совершенного преступления.