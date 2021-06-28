“Людей много, на КПВВ перепланировка”: луганчанка поделилась опытом пересечения КПВВ “Станица Луганская”

Луганчанка, одна из подписчиков Телеграмм-чата «Блокпосты Донбасса», рассказала о том, как проходила линию разграничения вчера, 27 июня.

Об этом сообщает cxid.info

В частности, она рассказала следующее:

“27 июня ехала из Станицы в Луганск (прописка Луганск)

Общий переход занял 2,5 часа.

8:00 — приехала в Станицу

10:00 — вышла в серую зону

10:30 — пошла КПП лнр.

Приехала в Станицу к самому открытию КПП, людей было очень много. На КПП перепланировка, пункты тестирования все закрыты, вай-фая нет, навесов нет, все время пришлось стоять на солнце, по пути увидела только 2 лавочки. Чтобы вас пропустили на КПП обязательно нужна маска, хотя в очереди никто их не надевает. Вещи досматривают быстро, лично меня попросили показать только чемодан, хотя в руках был огромный пакет и рюкзак. В чемодане попросили открыть косметичку и аптечку. Дальше проверка паспорта 2 минуты, без лишних вопросов.

На КПП лнр работают 4 окошка, проверяют паспорт, прописку, спрашивают откуда и куда едете. Дальше по правую сторону стоят несколько столов для проверки вещей. Проверяют тщательно, просят открыть полностью все, лично у меня проблем не было, я везла одежду, косметику, продукты, немного медикаментов. После проверки нужно пройти под навес и записаться на изоляцию, меня встречал муж в серой зоне и ему тоже сказали записываться)

Дальше либо вы садитесь на автобус, либо вас могут забрать на машине, пешком идти запрещено, лично видела как людей возвращали)

На счёт очередей, с утра было много людей с обеих сторон, но чем ближе к обеду, тем людей все меньше. Думаю в обед там вообще никого не было.

Пару слов от мужа. Он вместе с братом приехал из Луганска на машине, чтобы встретить меня. Вместе с пассажирами спуститься вниз на машине можно только льготникам, остальные должны выйти и ждать платный автобус, проезд 12р + 10р багаж. Было обещано, что первый автобус с автовокзала спуститься вниз, после этого пустой вернётся и заберёт тех, кто стоит вверху. Но по факту забрал только 5 или 6 автобус по счету.

Также, чтобы пройти КПП лнр в сторону Украины, надо пройти досмотр вещей, даже если вы без вещей)) раньше такого никогда не было”