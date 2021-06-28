Эксперт считает, что Путин больше «не сунется» в Украину, однако провокации со стороны “ЛДНР” продолжатся

Президент РФ Владимир Путин не пойдет на Украину большой войной по ряду объективных причин. Но обстрелы и провокации со стороны “Л/ДНР” продолжатся.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал глава Фонда “Стоп Информ Террор России” Герман Обухов.

“Байден конкретно ему сказал: еще раз сунешься – руки оборвем”, – заметил политик.

По оценкам Обухова, есть, как минимум, две причины, почему широкомасштабного наступления на Украину не будет. Первая – проблемы с государственными финансами.

“Мое ощущение, что никуда он уже не сунется по двум причинам. Во-первых, силы какие-то еще остались, но средств уже нет. Я имею в виду финансовых средств”.

Вторая причина состоит в том, что подобный шаг приведет к экономическим санкциям, при которых РФ окажется на грани выживания.

“Если это произойдет, то Россия и Путин получат уже такие санкции, что это будет полный “туши свет”. Я не знаю, как дальше Россия вообще будет выживать. Картина для России не очень радужная, для Путина тоже”, – сказал Обухов.

“Путин по-прежнему будет провоцировать, из “Л/ДНР” по-прежнему будут пытаться проводить какие-то обстрелы и организовывать провокации, но дальше они не сунутся. Для меня это очевидно. Тем не менее, надо быть готовым ко всему”, – резюмировал политик.