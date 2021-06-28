Денисова: Более 400 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в РФ и на оккупированных территориях

405 граждан Украины, включая военных и женщин, находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации и на временно оккупированных украинских территориях, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“К сожалению, государство не может гарантировать на сегодня соблюдения конституционных прав и свобод на оккупированных территориях. Наши соотечественники вынуждены выживать по законам естественного отбора государства-агрессора, искореняющего не только все украинское, но и человеческое достоинство. 405 граждан Украины, из которых 44 военнослужащих и 30 женщин, находятся в концлагерях и местах для пыток Российской Федерации и на оккупированных территориях “, – отметила Денисова на торжественном заседании парламента по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины в понедельник.

В то же время она отметила, что за последние годы Офис омбудсмена зафиксировал значительное увеличение количества сообщений о нарушениях прав граждан. По словам Денисовой, в 2019 году таких сообщений было 34 000, в 2020-м – более 48 500, а за первое полугодие 2021-го – уже более 27 000.