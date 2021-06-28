Пенсии жителей ОРДЛО: правозащитники назвали основные проблемы и предложили варианты их решения. ВИДЕО

150 тыс. украинцев, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), не могут получить свою пенсию. Во многих населённых пунктах вблизи линии соприкосновения нет ни банковских отделений, ни банкоматов. Также получить выплаты невозможно без справки внутренне перемещённого лица (ВПЛ), которой многие жители ОРДЛО не имеют. Правозащитники предлагают чиновникам облегчить пенсионерам доступ к выплатам.

Об этом сообщает “Дом“.

Сейчас многие пенсионеры, проживающие на линии соприкосновения, для получения выплат пользуются услугами почтальона. Доставка пенсий от “Укрпочты” пока бесплатная, но уже через полтора года за эту услугу могут начать взимать плату. Бесплатной доставка пенсий останется только для людей с инвалидностью I группы, тех, кто нуждается в постороннем уходе или же тех, кто достиг 80-летнего возраста.

Такое нововведение, по словам правозащитников, особенно сильно ударит по пенсионерам, живущим на линии соприкосновения. Ведь зачастую в этих населённых пунктах нет не то что банковских отделений, а и банкоматов.

“Я бы советовала государству рассмотреть возможность, чтобы такие изменения не касались некоторых, особенно прилегающих пунктов вдоль линии разграничения. Потому что у них не будет такой возможности получить свои пенсии так, как смогут, например, это получить гра ждане, проживающие в Киеве или других городах”, — сказала юрист по адвокации благотворительного фонда “Право на защиту” (“Право на захист”) Анастасия Одинцова.

Ещё одним проблемным вопросом для пенсионеров из числа переселенцев, в том числе и проживающих на неподконтрольных Украине территориях, является сложная и длительная процедура получения пенсий. Вот уже 7 лет доступ к их выплатам привязан к справке ВПЛ. По словам правозащитников, такой подход — однозначно дискриминационный.

“Если же вы пребываете заграницей или на оккупированной территории 60 и больше дней, вам сразу же останавливают справку переселенца и соответственно вам сразу же прекращают выплату пенсий”, — пояснила Анастасия Одинцова.

Правозащитники предлагают чиновникам отвязать доступ к пенсиям от справки ВПЛ, но в Министерстве социальной политики говорят, что это сделать невозможно.

“Справка обязательна, но обязательна для чего — любая социальная выплата производится по какому-то адресу. Естественно, человек, который проживает, например, в Донецке, приходит в пенсионный фонд и в Донецке ему платить не могут. Вот эта справка показывает, что он состоит на учёте как перемещённое лицо в Мариуполе, в Славянске или в другом городе на подконтрольной территории и по этому адресу ему будет производиться выплата”, — объяснил советник министра соцполитики Украины Николай Шамбир.

Чтобы облегчить доступ к выплатам и другим услугам государства, в Министерстве цифровой трансформации Украины уже разрабатывают механизм онлайн-идентификации для разных категорий украинцев. Например, она может проводиться по принципу приложения “Вдома”.

“У нас всё есть для того, чтобы это можно было сделать. Сейчас политику в этом формирует Министерство социальной политики. Какое будет решение, мы сможем реализовать. Мы, в принципе, уже на выплатах предпринимателям, когда 8 тыс. ковидных платили всем предпринимателям, которые пострадали, оттестировали очень удобную, в несколько кликов, возможность оставить карту и получить на неё выплату. Мы технологией этой владеем и как только Министерство социальной политики до конца сформирует политику в этом направлении, мы сможем это запросто реализовать”, — сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

Сегодня получить свои пенсии не может около 150 тыс. украинцев из ОРДЛО. Именно столько банковских карточек перевыпущено, но они так и лежат в отделениях. И хотя “Ощадбанк” продлил их действие до конца карантина, воспользоваться услугами онлайн-приложения уже нельзя, отмечают правозащитники.

Людям приходится ждать, когда полноценно заработают все пункты въезда-выезда, заблокированные незаконными вооружёнными формированиями (НВФ).