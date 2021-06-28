Жители ОРДО показали цены на овощи и фрукты

Жители неподконтрольных Украине Донецка и Горловки в социальных сетях пожаловались на высокие цены на популярные летние фрукты и овощи.
Об этом пишет ДонПресс
Очевидцы опубликовали фото рынка, расположенного возе железнодорожного вокзала Донецка и отметили, что по состоянию на 27 июня там зафиксированы следующие цены на продукты:
Абрикос — 150−180−200 руб.кг.
Малина — 0.5 баночка -150руб
Смородина красная 0.5 баночка — 75 руб.
Крыжовник — 250 руб. кг
Черешня — 150−200 руб.кг.
Вишня — 100 -120 руб кг
Клубника — 280−300 руб.кг.
Горох — 100 руб. кг.
Шелковица -0.5 баночка — от 25 руб
Шелковица белая — 0.5 баночка — 50 руб.
Слива — 130 руб.кг.
Огурец домашний — 80 — 100 руб.кг.
При этом жители Горловки с возмущением отметили, что на горловских рынках цена на черешню колеблется от 100 до 350 рублей за килограмм.