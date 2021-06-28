Жители ОРДО показали цены на овощи и фрукты

Жители неподконтрольных Украине Донецка и Горловки в социальных сетях пожаловались на высокие цены на популярные летние фрукты и овощи.

Об этом пишет ДонПресс

Очевидцы опубликовали фото рынка, расположенного возе железнодорожного вокзала Донецка и отметили, что по состоянию на 27 июня там зафиксированы следующие цены на продукты:



Абрикос — 150−180−200 руб.кг.

Малина — 0.5 баночка -150руб

Смородина красная 0.5 баночка — 75 руб.

Крыжовник — 250 руб. кг

Черешня — 150−200 руб.кг.

Вишня — 100 -120 руб кг

Клубника — 280−300 руб.кг.

Горох — 100 руб. кг.

Шелковица -0.5 баночка — от 25 руб

Шелковица белая — 0.5 баночка — 50 руб.

Слива — 130 руб.кг.

Огурец домашний — 80 — 100 руб.кг.

При этом жители Горловки с возмущением отметили, что на горловских рынках цена на черешню колеблется от 100 до 350 рублей за килограмм.