На Луганщине гимназия в селе Райгородка оказалась под угрозой закрытия

В гимназии села Райгородка, Сватовского района, учится 22 ученика, что не достаточно для получения государственной субвенции. Бюджет сельской громады самостоятельно удержать ее не в состоянии. Поэтому продолжаются обсуждения относительно возможного закрытия учебного заведения.

Об этом сообщается в материале Суспільне.

Гимназию в Райгородке построили 28 лет назад. Двухэтажное здание рассчитано на 160 учеников. В учебном заведении преподают 8 педагогов.

Директор Райгородской гимназии Наталья Грабко рассказала о причинах возможного закрытия учебного заведения.

“В этом году обучалось 25 учеников. Но на 1 сентября 20121 года – ориентировочно прогнозируемое количество – 22 ученика, что на 3 меньше, чем определено законодательством”, – объясняет Наталья Грабко.

По словам главы Коломыйчихской ОТГ Александра Мартовицкого, если количество учеников гимназии будет менее 25, бюджет громады не будет получать субвенции от государства. Финансировать заведение самостоятельно, а это около трех миллионов в год, она не сможет.

“Большие затраты идут на содержание образования, что составляет из местного бюджета всего расходов 18,4 млн. Так всего нам государство субвенцию оказывает на наших детей, которых у нас где-то 242 ученика, всего только 10 млн. Это 60 процентов от той суммы , которая нужна нам “, – сообщил Александр Мартовицкий.

Райгородская гимназия имеет спортивный зал, столовую и пищеблок, мастерскую, компьютеры и оргтехнику.

А еще здесь работает музей истории села и отдельная комната – музей собственной истории заведения.

Учительница украинского языка и литературы Елена Путненко рассказала, как уменьшалось количество учеников в течение последних пяти лет.

“У нас было и 50, и 45 учеников. А вот буквально 2 года снижается, резко снизился контингент учащихся, поскольку одна причина – нет постоянной работы и молодежь выезжает в Сватово”, – объясняет Елена Путненко.

По словам Натальи Мороз, учительницы гимназии и мамы третьеклассницы – в случае если будет принято решение приостановить учебный процесс, детям придется преодолевать более 20 километров в соседние поселки Ковалевка или Коломыйчиха.

“Ребенок моя маленький, дороги – очень плохие, хоть они и ремонтируются. Но все-таки это будет и зимой, это будут переметы, заносы разные. Я тоже за это переживаю. Во-вторых – это другая школа, это тоже психологически очень трудно для ребенка “, – говорит Наталья Мороз.

Для подвоза школьников не хватает двух школьных автобусов. Один стоит около двух миллионов гривен. Из-за нехватки на это денег в сельском бюджете председатель громады обратился к руководству района и области.

“Его закупить сейчас совсем нет возможности”, – добавляет Александр Мартовицкий.

Дальнейшую судьбу Райгородской гимназии будут решать депутаты Коломыйчихского сельского совета на очередной сессии 30 июня.