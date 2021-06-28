В Луганской области открылись два центра вакцинации от COVID-19

26 июня в Луганской области заработали два центра вакцинации от COVID-19.

Об этом глава облгосадминистрации Сергей Гайдай доложил во время онлайн сессии Министерства здравоохранения Украины по регионам по вопросам проведения вакцинации против коронавируса, передает пресс-служба ЛОВГА.

«С сегодняшнего дня на Луганщине открыто два центра вакцинации – в Северодонецке и Старобельске. Они работают в выходные и праздничные дни. Подключение этих центров к кампании по вакцинации поможет прививать как можно больше населения области, то есть эффективнее противодействовать распространению COVID-19 », – отметил глава Луганской области Сергей Гайдай.

В Северодонецке такой центр расположен в здании городского Дворца культуры, на проспекте Химиков, 28. В Старобельске – в Детской юношеской спортивной школе на ул. Центральная, 86 а.

Председатель областной государственной администрации также сообщил, что сейчас на Луганщине начат IV этапа прививочной кампании. Прививки проводятся 13 мобильными бригадами и 52 пунктами прививок центров первичной медико-санитарной помощи городов и районов области. Всего к вакцинации привлечено 237 медиков (врачей – 94, среднего персонала – 143).

По состоянию на 26 июня привито 50197 человек: «Ковишелд» – 13930, «Коронавак» – 8577, «Комирнати» – 11730, «АстраЗенека» – 15 960. Первую дозу получили – 35 831, вторую – 14366 человек.

Сергей Гайдай отметил, что вакцинация в области происходит ежедневно.

Ко всеукраинской онлайн сессии присоединились главы облгосадминистраций и их заместители, ответственные за кампанию по вакцинации, а также региональные координаторы по вопросам вакцинации и логистики.

Всего по стране с начала кампании проведено 2422475 прививок. Вакцинировано 1871511 человек. Получили одну дозу – 1871509 человек, две дозы – 550 966 человек.

Из них вакциной «Ковишелд» – 487187, «Коронавак» – 526853, «Комирнати» – 499133, «АстраЗенека» – 357948, «Дженсен» – 390 человек.