В РФ назвали сумму содержания “Л/ДНР”: “Больше, чем мы тратим на Абхазию, Осетию и Сирию вместе взятые”

Созданные Кремлем на Донбассе непризнанные “народные республики” дорого обходятся бюджету РФ. Россияне из своих карманов тратят на содержание этих территорий до $6 млрд ежегодно.

Такую цифру озвучил влиятельный российский Telegram-канал “Brief @ незыгарь”, который связывают с ключевым лицом российской пропаганды – главредом Russia Today Маргаритой Симоньян, передает Диалог.UA.

Примечательно, что ресурс пытается возложить вину за случившееся на бывшего советника президента РФ Владислава Суркова, который считается “режиссером” войны на Донбассе.

“Выстроенные Сурковым на востоке Украины схемы давно превратились для России в головную боль. Имитация независимости на Донбассе, где сейчас проживает около 2,5 млн. человек, из которых 1 млн. – пенсионеры, оценивается в 4-6 млрд. долларов ежегодно”, – написал ресурс.

Он отметил, что эта сумма больше, чем та, которую РФ тратит на содержание Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Сирии вместе взятых.