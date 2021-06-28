В селах Старобельского района появится широкополосный интернет

На территории Старобельского района есть немало сельских населенных пунктов, в которых отсутствует любое интернет сообщение с миром, для одного интернет провайдера и оператора мобильной связи работа в таких отдаленных малонаселенных деревнях является нерентабельной.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельской районной государственной администрации.

На современном этапе развития общества, экономики, сферы оказания услуг (финансовых, медицинских административных и т.п.) такая ситуация является вопиющей. Большое количество наших земляков лишены самых распространенных прав и свобод, пользование которыми в мире и Украине воспринимается как само собой разумеющиеся.

Правительство Украины, имея в виду построение цифрового государства, предусмотрело в государственном бюджете на 2021 500 млн гривен для подключения учреждений социальной инфраструктуры (учебных заведений, библиотек, медицинских учреждений, ЦПАУ, других учреждений) к широкополосному интернету с использованием волоконно-оптических технологий в рамках бюджетной программы «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности широкополосного доступа в интернет в сельской местности».

Отметим, что в проекте речь идет именно об оптическом интернете. Это фиксированный скоростной интернет, но с использованием современных технологий. Оптический интернет – самый быстрый, надежный и безопасный. И именно его получат украинские села уже в 2021 году.

Прежде всего будут подключаться села, на территории которых не действует ни один интернет-провайдер. Обеспечиваться интернетом будут социальные учреждения – школы, больницы, библиотеки, пожарные части, ЦПАУ. Далее уже дойдет очередь до отдельных домохозяйств.

Закупки будут проводить сами территориальные громады. В них сможет принять участие любой участник рынка, который выполнит все условия тендера. Процесс будет координировать Министерство цифровой трансформации.

В правительстве обещают, что после проведения интернета социальные учреждения смогут пользоваться им два года без абонплаты.

Привлекаются к этой программе и населенные пункты Старобельского района, например

на территории Старобельского городского совета: Верхняя Покровка, Нижняя Покровка, Калмыковка, Новоборовое, Проказино, Светлое;

на территории Чмыровского сельского совета: Веселое, Бондарево, Вишневое, Караяшник, Садки, Шпотино;

на территории Шульгинского сельского совета: Лозововка, Хворостяновка, Лозоватка;

на территории Беловодского поселкового совета: Бараниковка, Брусовка, Гармашовка, Городнее, Евсуг, Зелековка, Кононовка, Лимаревка, Литвиновка, Нижнебараниковка, Новолимаровка, Новоалександровка, Новоспасовка, Парневое, Первомайск, Плугатар, Третьяковка, Шуликовка;

на территории Белолуцкого поселкового совета: Березовка, Козлове, Светлое, Сосновка, Танюшовка;

на территории Новопсковского поселкового совета: Макартетино;

на территории Меловского поселкового совета: Диброва, Зориковка, Зориновка, Новоникольское, Калмыковка, Стрельцовка;

на территории Марковского сельсовета: Караван-Солодкий, Веселое.

Это далеко не полный перечень населенных пунктов Старобельского района, жители которых получат в 2021 году качественную и надежную интернет связь, ведь прием заявок от местных громад продолжается.