COVID-19 на Луганщине: за сутки 10 новых заболевших и 40 выздоровевших

Лабораторно подтверждено 10 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

Северодонецк – три, Беловодск – одно, Марковка – одно, Попасная – два, Старобельск – три.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 545 случаях.

Выздоровели – 25334 (40 за последние сутки), лечатся – 271 (75 – стационарно, 196 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1082 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1072.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 11 (при пороговом 60).



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 72-летняя женщина из Сватово.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 940 человек.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 25 июня (09:00) в Украине 2232790 подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 234 летальных, 2160137 человек выздоровели. Всего проведено 10759153 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 876 новых случаев; летальных – 53; осуществлено 45720 тестирований; выздоровели 2405 человек.