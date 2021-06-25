НВФ “ДНР” заявили о повышении тарифов на услуги ЖКХ

С 1 июля на временно неподконтрольной территории Донецкой области вводятся новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем общее увеличение стоимости составит порядка 17 %.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ “ДНР”.

Так, для населения тариф на водоснабжение составит 21,20 руб./куб. (действующий тариф – 12,72 руб.), на отопление — 12,51 руб./кв. метр в месяц на протяжении всего года (сейчас – 9,2 руб.), на электрическую энергию – 1,20 руб. в случае потребления до 150 кВт⋅ч, от 150 до 800 кВт⋅ч – 1,63 руб. (сейчас — 1,04 и 1,42 руб. соответственно); на услуги горячего водоснабжения составит 65,82 руб./куб (сейчас — 53,21 руб. ).

Также установлен предельный индекс изменения тарифов на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги по вывозу твердых бытовых отходов в размере 1,1. Стоимость природного газа и услуг водоотведения останутся без изменений.

«Принятие решения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги связано, в первую очередь, с необходимостью обеспечения должного уровня проведения ремонтных работ в сфере ЖКХ, обновления изношенного оборудования и коммуникаций, развития материально-технической базы коммунальных предприятий, повышения зарплаты работникам отрасли, устранения дефицита кадров», – сказано в сообщении.