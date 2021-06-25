Для нужд Беловодской громады купили новую коммунальную технику

Беловодский поселковый совет получил трех новеньких помощников: два трактора БЕЛАРУС-82.1 и один мини-трактор LOVOL FT-354K.

Об этом сообщается на сайте поселкового совета.

Тракторы приобрели на открытых торгах через систему ProZorro. Стоимость приобретенной техники составляет – 1 351 954 грн.

Кроме базовой комплектации, трактора в своем арсенале имеют отвал для снега, косилку ротационную и прицепы. Это даст возможность использовать собственную технику для улучшения благоустройства громады, добавили в поссовете.