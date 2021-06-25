Мероприятия ко Дню Конституции Украины: награды вручили известным жителям области

На Луганщине состоялись торжества к 25-й годовщине Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Участие в мероприятии принял председатель облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Обращаясь к присутствующим, он отметил, что все должны помнить о важности Конституции.

«25 лет назад, выражая суверенную волю граждан, Верховная Рада Украины приняла Основной Закон – Конституцию Украины, которая стала фундаментом для развития независимого, демократического государства. К сожалению, все, что касается именно государственности – досталось нам достаточно легко, поэтому долго не ценили и сейчас платим высокую цену. В Конституции, в частности, закреплены суверенитет и территориальная целостность Украины. Это то, за что мы сейчас воюем. Это то, что дается кровью и жизнью наших военных и даже мирных людей. Очень хотелось бы, чтобы наконец закончилась война нашей победой », – отметил глава Луганщины.



Также Сергей Гайдай вручил награды известным жителям области.



За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие государства Указами Президента Украины награждено Орденом «За заслуги» III степени руководителя общественной организации «Ветераны Чернобыля города Лисичанска» Игоря Хрычова, медалью «За труд и доблесть» учетчика сельскохозяйственного общества «Виктория Плюс» из Старобельского района Владимира Рыбака.



Присвоены почетные звания: «Заслуженный донор Украины» – донорам из Старобельского района Сергею Андрейченко и Константину Отрощенко, «Заслуженный работник культуры Украины» – главному балетмейстеру Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра Ирине Серековой.



За весомый личный вклад в обеспечение развития агропромышленного производства, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм награждено Почетной грамотой Кабинета Министров Украины мастера склада готовой продукции общества с ограниченной ответственностью «Айдарский пекарь» Наталью Быкову.



За значительный личный вклад в обеспечение развития машиностроительной отрасли, добросовестный труд и высокий профессионализм отмечены работники акционерного общества «Северодонецкое научно-производственное объединение« Импульс »: Благодарностью Премьер-министра Украины – заведующего отделом технических средств связи с объектом Андрея Гомона и заведующего отделом общесистемного и прикладного программного обеспечения Сергея Крикуненко.



За весомый личный вклад в дело обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм награждена Знаком отличия Совета национальной безопасности и обороны Украины II степени глава Счастьенской районной государственной администрации Татьяна Новикова.



За активную гражданскую позицию, высокие профессиональные достижения, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона, образцовое выполнение служебных обязанностей распоряжением председателя Луганской облгосадминистрации награждены Почетным знаком отличия «За развитие региона» начальник филиала – Луганского областного управления акционерного общества «Ощадбанк» Ирина Бондарь и начальник отдела образования Белокуракинского поселкового совета Любовь Зубкова.



Знаком почета «Защитнику Луганщины» наградили военнослужащих. Многим присутствующим председатель облгосадминистрации вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма Луганской облгосадминистрации.



Сергей Гайдай поблагодарил каждого за их работу: «Сегодня наградили людей разных профессий. Вы все делаете огромное дело – служите Украине. С праздником! »