Старобельский стадион “Колос” ждет реконструкция

На проект по капитальному ремонту плоскостных сооружений стадиона “Колос” из районного бюджета Старобельщины было выделено 6 миллионов гривен.

Об этом сообщается в публикации “Старобельских новостей”.

По решению депутатов района на заседании пятой сессии Старобельского райсовета, которая состоялась 4 июня, деньги были выделены. Сообщается, что планируемая реконструкция будет проведена совместно со Старобельским городским советом и Луганской областной государственной администрацией.

Кроме того, Яна Литвинова, глава Старобельской ГТГ, 14 июня на своей Facebook-страничке сообщила, что проект по реконструкции стадиона уже подан в Государственный фонд регионального развития (дальше ГФРР) и общая стоимость работ по реконструкции составляет более 25 миллионов без учета уже существующих площадок. Также глава Старобельской громады добавила, что если проект реконструкции “Колоса” не пройдет по ГФРР, тогда финансироваться ремонтные работы будут частями за счет собственных средств.

В комментарии журналистам директору КУ “ФСК “КОЛОС” Ларион Тука сообщил, что в рамках проекта реконструкции стадион должен обзавестись двумя многофункциональными площадками.

“Первая будет предназначена для роликового хоккея и игры в футбол, кроме того, данная площадка будет действовать зимой и предназначена для катания на коньках. Вторая похожа на действующую площадку на стадионе и будет оснащена полем для игры в теннис, волейбол и баскетбол. Также стадион планируют оснастить водно-гребной базой для гребли на байдарках и каноэ”, – говорится в тексте публикации.

В рамках проекта уделяется внимание и зрительским трибунам возле административного здания стадиона.

” Кроме многофункциональных площадок, планируется полная замена зрительских трибун и покрытие их навесом, – делится планами директора стадиона. – Но это будет сделано более грамотно, чтобы навес располагался ниже. Такое покрытие действительно позволит укрыться от дождя”.

Также деталями проекта поделилась Я. Литвинова на своей Facebook-страничке. Сообщается, что стадион оснастят дополнительным освещением и новым туалетом с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Как написала глава Старобельской ГТГ, наиболее дорогостоящим объектом реконструкции являются беговые дорожки. Их ожидаемая стоимость составляет около 10 млн грн.