Показали последствия обстрелов на Донбассе в течение последних двух дней. ФОТО

Украинская сторона СЦКК сообщает о фиксации грубых нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ в течение 23-24 июня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, 23 июня российскими наемниками были обстреляны позиций Вооруженных Сил Украины вблизи населенного пункта Авдеевка: около 19.15 российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 120 мм из района оккупированной Ясиноватой.



Кроме того, еще один случай прицельного обстрела позиций Вооруженных сил Украины с применением миномета калибра 82 мм зафиксировано в 19.30. Огонь велся 25 минут из района населенного пункта Каштановый.

24 июня вооруженные формирования РФ трижды в течение первой половины дня обстреливали позиции украинских защитников вблизи Марьинки и Красногоровки. При этом российско-оккупационные войска выпустили 26 снарядов из пушки МТ-12 калибра 100 мм. Обстрел осуществлялся из оккупированного поселка шахты Трудовская на окраине Донецка. В результате обстрела были повреждены территория и здание бывшей школы-интерната имени Макаренко.



“Целью действий оккупантов является искусственное обострение обстановки вдоль линии разграничения на фоне распространения российскими пропагандистскими ресурсами нарративов об «агрессивном поведении Украины», провоцирование ВС Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением украинской стороны в нарушении режима прекращения огня”, – сказано в сообщении.



Последствия обстрелов зафиксированы и верифицированы Украинской стороной СЦКК.



Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.