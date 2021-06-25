На Луганщине действуют сезонные ограничения движения большегрузного транспорта

С 1 июня на дорогах Луганщины действуют ограничения движения большегрузного транспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн при температуре воздуха более +28 С.

Об этом напомнили в Луганской облгосадминистрации.



Ограничения введены в дневное время с целью сохранения дорожного покрытия в период жаркой погоды. Исключение делается для грузовиков, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.



Поэтому, водителям необходимо переждать жаркий период на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Отыскать место отстоя вдоль государственных дорог можно по указателям или воспользоваться Google картой: https://bit.ly/3tW0aKP



Перечень площадок отстоя транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования в случае возникновении ограничений в движении и других ситуаций:



Наименование автодороги / адресная привязка, км +, слева или справа.



Автодорога Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк, адресная привязка – 2 км + 400 слева, 18 км +724 слева, 40 км +780 справа (АЗС), 41 км + 150 справа, 60 км +921 слева.

Автодорога Н-26 Чугуев – Меловое, адресная привязка – 143 км +625 слева, 158 км + 150 слева, 165 км + 750 слева (кафе), 180 км + 030 слева, 201 км + 800 справа, 229 км + 000 слева, 254 км + 300 справа (пункт питания), 297 км +100 справа.

Автодорога Р-22 КПП «Красная Таловка» – Луганск, адресная привязка – 0 км + 200 слева (пункт питания), 34 км + 300 справа (магазин), 40 км + 950 слева (АЗС, магазин).

Автодорога Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск, адресная привязка – 24 км + 500 справа, 64 км + 090 справа (кафе), 132 км + 200 справа, 187 км + 900 справа.



На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.



Соблюдение водителями грузовых средств сезонных ограничений и весовых параметров проверяют территориальные подразделения Укртрансбезопасности и областные подразделения Национальной полиции Украины.