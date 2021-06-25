В Попасной советуют местным жителям воздержаться от купания в пруду “Парковый”

По результатам лабораторных исследований в июне на санитарно-химические и микробиологические показатели Попаснянским лабораторным отделением Лисичанского межрайонной филиала ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины», вода в пруду “Парковый” имеет отклонения по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки), превышающих допустимые нормативы в 2,6 раза.

Об этом сообщает Попаснянская городская военно-гражданская администрация.



При этом, согласно результатам лабораторных исследований воды в пруду «Парковый» в апреле и мае, отклонений качества от нормативов не проявляли.



“Согласно информации специалистов Попаснянского лабораторного отделения о превышении норм санитарно-химических и микробиологических показателей в воде пруда «Парковый», в случае попадания воды в организм обнаруженные бактерии могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. Других отклонений, которые могли бы угрожать жизни и здоровью, не выявлено. Причиной превышения нормативов могли быть значительные осадки в течение месяца. В связи с этим, рекомендуется ко времени проведения следующих исследований воздержаться от отдыха на воде пруда «Парковый»”, – сказано в сообщении.