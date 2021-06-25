День молодежи: какие мероприятия посетить в Северодонецке?

Ко Дню молодежи в Северодонецке подготовили развлекательную программу. Жителей и гостей города ждет вечерний кинопоказ под открытым небом, молодежный квест и пенная дискотека. А в городе перекроют дороги.
В связи с проведением праздничных мероприятий в Северодонецке перекроют движение на некоторых участках дорог, сообщает Час Пик со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой военно-гражданской администрации.
“В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, 27.06.2021 г. с 17.00 до 22.00 будет временно перекрыто дорожное движение на участке проспекта Центральный между проспектом Гвардейский и улицей Маяковского”, – говорится в сообщении Управления транспорта Северодонецкой городской ВГА.
Для северодончан и гостей города проведут праздничные развлекательные мероприятия.
25 июня на площадке около Центра детского и юношеского творчества (ул. Гагарина, 101 Б) в 19:30 состоится вечерний кинопоказ под открытым небом “Єдине коло повітря”. Будет транслироваться полнометражный анимационный фильм производства студии DreamWorks Animation “Семейка Крудс 2”.
26 июня состоится молодежный квест With LOVE from Lugansk Region – приключенческая игра о Северодонецке, которую можно пройти пешком или проехать на велосипеде.
Квест требует от участников ориентации на отдельных этапах решения интеллектуальных задач, связанных с историей, краеведением и языком.
Время выполнения квеста – 2 часа. Победители будут определены по категориям отдельно. Побеждает команда, которая за кратчайшее время получит наибольшее количество баллов.
Регистрация на участие в квесте по ссылке.
27 июня на Площади Победы состоится пенная дискотека. Начало – в 18:00. Гостей мероприятия ждет развлекательная программа с подарками, выступление творческих коллективов города, а также дискотека от лучших диджеев и МС.