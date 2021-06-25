День молодежи: какие мероприятия посетить в Северодонецке?

Ко Дню молодежи в Северодонецке подготовили развлекательную программу. Жителей и гостей города ждет вечерний кинопоказ под открытым небом, молодежный квест и пенная дискотека. А в городе перекроют дороги.

В связи с проведением праздничных мероприятий в Северодонецке перекроют движение на некоторых участках дорог, сообщает Час Пик со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой военно-гражданской администрации.

“В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, 27.06.2021 г. с 17.00 до 22.00 будет временно перекрыто дорожное движение на участке проспекта Центральный между проспектом Гвардейский и улицей Маяковского”, – говорится в сообщении Управления транспорта Северодонецкой городской ВГА.

Для северодончан и гостей города проведут праздничные развлекательные мероприятия.

25 июня на площадке около Центра детского и юношеского творчества (ул. Гагарина, 101 Б) в 19:30 состоится вечерний кинопоказ под открытым небом “Єдине коло повітря”. Будет транслироваться полнометражный анимационный фильм производства студии DreamWorks Animation “Семейка Крудс 2”.

​​​​​​​26 июня состоится молодежный квест With LOVE from Lugansk Region – приключенческая игра о Северодонецке, которую можно пройти пешком или проехать на велосипеде.

Квест требует от участников ориентации на отдельных этапах решения интеллектуальных задач, связанных с историей, краеведением и языком.

Время выполнения квеста – 2 часа. Победители будут определены по категориям отдельно. Побеждает команда, которая за кратчайшее время получит наибольшее количество баллов.

Регистрация на участие в квесте по ссылке.

27 июня на Площади Победы состоится пенная дискотека. Начало – в 18:00. Гостей мероприятия ждет развлекательная программа с подарками, выступление творческих коллективов города, а также дискотека от лучших диджеев и МС.