В Станице Луганской двое молодчиков напали на 16-летнего парня: угрожали ножом, избили и украли велосипед

20-ти и 23-летние молодые люди задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера, 23 июня, в полицию пгт. Станица Луганская поступило сообщение местного жителя о том, что его 16-летнего сына избили и украли его велосипед.

Немедленно на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе с руководством местной полиции.

В ходе отработки сообщения в совершении преступления полицейские разоблачили местных жителей. Сотрудниками следственно-оперативной группы предварительно установлено, что подозреваемые пригласили в гости своего несовершеннолетнего товарища и, напомнив о бывшем долге, начали его бить, а потом угрожая ножом, завладели его спортивным велосипедом.

Пострадавший обратился за медицинской помощью в местную больницу, где ему поставили диагноз: ЗЧМТ, СГМ и параорбитальные гематомы обоих глаз. Парень от госпитализации отказался.

В ходе осмотра места проживания одного из подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли нож и похищенный спортивный велосипед.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой) под процессуальным руководством прокуратуры проводятся следственные действия.