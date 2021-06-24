В понедельник, 28 июня, в Северодонецке состоятся мероприятия ко Дню Конституции Украины.

Об этом сообщает Северодонецкая городская военно-гражданская администрация.

Так, в 9:00 состоится возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Ивана Франко.

На площади у КУ “Северодонецкий городской Дворец культуры” в 17:00 пройдет выставка от мастеров современного искусства “Сделано с любовью” и в 19:00 начнется праздничный концерт при участии любительских художественных коллективов города и оркестра ГУ Национальной полиции в Луганской области.