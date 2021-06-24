Противодействие распространению коронавирусу “Дельта”: в СНБО рекомендуют проводить ПЦР-тестирование на КПВВ

Совет безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал рекомендации для граждан и государственных учреждений по противодействию распространению коронавирусу “Дельта”, впервые обнаруженного в Индии. Соответствующие меры должно утвердить правительство.

Об этом сообщает Минздрав Украины в Telegram.

“В Украине 23 июня зафиксировано два случая COVID-19, вызванных штаммом “Дельта”. В СНБО обсудили меры борьбы с распространением “индийского” штамма в Украине, которые после утверждения отправят на рассмотрение правительства”, – говорится в сообщении.

В Минздраве разработали инфографику с соответствующими рекомендациями СНБО по противодействию коронавирусу “Дельта”.