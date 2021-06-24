В Кременском лесоохотничьем хозяйстве поймали браконьера

В ходе проведения проверки соблюдения требований природоохранного законодательства в сфере охраны животного мира, на участке местности вблизи села Невское Сватовского района на территории Государственного предприятия «Кременское лесоохотничье хозяйство» установлен факт нарушения правил использования объектов животного мира.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Луганской области.

Так, гражданин охотился без надлежащего на то разрешения, не имея при себе разрешения на оружие и разрешительных документов на охоту (контрольная карта). Вследствие такой охоты было убито 7 зайцев-русаков.

Государственными инспекторами рассчитаны убытки, причиненные государству вследствие нарушения природоохранного законодательства, и готовится к отправке претензия на добровольную уплату этих убытков в размере 56 тыс. грн.