В Новодружеске состоялось авторалли «Drag Racing»

В минувшее воскресенье, 20 июня, в г. Новодружеске под патронатом руководителя Лисичанского городского военно-гражданской администрации Александра Заики прошли соревнования I этапа Луганской области по «Drag Racing».

Об этом сообщает пресс-служба Лисичанской городской военно-гражданской администрации.

В соревнованиях приняли участие 20 экипажей из Луганской и Донецкой областей. Автомобили выступали в нескольких классах в соответствии с их оснащением – полный или монопривод, мощность двигателя и тому подобное. Среди гостей были автомобилисты из Харьковской и Днепропетровской областей.

Авторалли начались торжественным заездом с дымовыми шашками пилотов «Hоnda – клуба» из г. Северодонецка. Кроме основных заездов, проведены свободные заезды местных автолюбителей с целью их тренировки и поощрения дальнейшего участия в соревнованиях такого типа. Изюминкой соревнований стали показательные выступления северодонецких спортсменов из авто звуком.

По итогам гонки, призовые места распределились следующим образом:

Класс SL (1.6):

I место – Никита Горошенко (Краматорск)

II место – Валерий Демченко (Рубежное).

Класс SA (1.7):

I место – Антон Андра (Краматорск)

II место – Тофик Байрамов (Краматорск)

III место – Иван Мельник (Дружковка).

Класс SA (2.5):

I место – Андрей Верезамский (Краматорск)

II место – Тофик Байрамов (Краматорск)

III место – Иван Мельник (Дружковка).

Класс СВ (2,5):

I место – Александр Протас (Краматорск)

II место – Иван Васильченко (Краматорск)

III место – Антон Андра (Краматорск).

Класс Unlim Mono:

I место – Игорь Емельянов (Славянск)

II место – Александр Протас (Краматорск)

III место – Кирилл Недоля (Сватово).

Класс Unlim:

I место – Александр Козлов (Краматорск)

II место – Кирилл Таслицкий (Константиновка).

Отметим, что инициатором проведения соревнований выступила общественная организация «Альянс». Цель мероприятия – популяризация автотехнических видов спорта, повышение водительского мастерства участников соревнований, привлечение молодежи к техническому и конструкторскому творчеству, к занятиям автомобильным спортом и активному отдыху, пропаганда здорового образа жизни.

Соревнования проводились на асфальтобетонной трассе, представляющей собой прямую общей длиной 800 м, из которых 50 м составляет стартовая зона, 402 м – зачетная дистанция, 348 м – зона торможения и разворота.

Победители турнира награждены кубками, медалями и грамотами.