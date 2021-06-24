На данный момент от COVID-19 на Луганщине лечатся 302 пациента

Лабораторно подтверждено 18 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще трое больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – три, Северодонецк – одно, Беловодск – одно, Кременная – четыре, Новоайдар – одно, Попасная – одно, Сватово – одно, Станица Луганская – одно, Старобельск – пять.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 535 случаях.

Выздоровели – 25294 (64 за последние сутки), лечатся – 302 (89 – стационарно, 213 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1082 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1072.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 10,3 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 60-летний мужчина и 73-, 83-летние женщины из Северодонецка.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 939 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 24 июня (09:00) в Украине 2231914 подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 181 летальный, 2157732 лица выздоровели. Всего проведено 10739672 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 937 новых случаев; летальных – 58; осуществлено 54343 тестирования; выздоровела 2471 человек.