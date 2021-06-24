Попаснянин украл чужую машину и продал ее в Лисичанске

В г. Попасная полицейские разыскали похищенный автомобиль и установили вора. Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



В полицию обратился 40-летний житель г. Попасная с сообщения о том, что 18 июня у него похитили автомобиль «Mazda».

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили, что транспортным средством завладел 28-летний местный житель. Автомобиль он отогнал в г. Лисичанск, где продал за 6 тыс грн.



По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством».



Местонахождение похищенного автомобиля установлено, он изъят и будет передан законному владельцу.