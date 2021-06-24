Гайдай рассказал некоторые детали проекта по строительству аэропорта на Донбассе

Самый главный вопрос при строительстве аэропорта на Востоке Украины – вопрос безопасности.

Об этом в интервью каналу «Перший дiловий» рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Фрагменты разговора опубликовала газета “Луганщина.ua”

“На рабочей группе в правительстве мы проговариваем, что не сможем построить два или три аэропорта в ближайшее время. Поэтому речь идет об одном аэропорте, который бы удовлетворил и Донецкую, и Луганскую области. В Мариуполь нам очень далеко ехать. Поэтому, пока, давайте так скажу – район Краматорска. Место сейчас определяется, так как здесь подключены и военные, и «Украерорух», и другие службы”, – сообщил глава региона.

Сергей Гайдай отметил, что при проработке этого вопроса учитывается опыт других стран, где происходят военные конфликты.

“Вопрос безопасности – это самое главное. Просчитывается расстояние от линии разграничения к будущему аэропорту”, – добавил чиновник.