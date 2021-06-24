Северодончанин занял у знакомых 15 тысяч долларов на авто и оборудование для СТО и решил податься в бега

В г. Северодонецке полицейские разоблачили мошенника.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Местный житель, пользуясь доверительными отношениями с потерпевшими, занимал у них деньги, но возвращать не торопился. Следователи устанавливают все обстоятельства событий и проводят необходимые процессуальные действия.



К северодонецким правоохранителям обратились три местных жителя с сообщениями о том, что еще в 2020 году они заняли деньги знакомому, но в определенный срок должник не вернул займ, перестал отвечать на телефонные звонки и начал скрываться от них.



Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями оперативники установили местонахождение 33-летнего северодончанина, который задолжал на оборудование для СТО и на приобретение автомобиля денег на общую сумму 15 тыс долларов США.



По всем фактам начаты уголовные производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество».