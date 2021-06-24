В ОРЛО в карьере утонул молодой парень

Вчера, 23 июня, на Волнухинском карьере (находится во временно неподконтрольном Лутугинском районе, – ред. ЛР) утонул подросток 2003 года рождения.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ

” Компания, с которой он приехал отдыхать, рассказала, что вместе с подругой поплыли прыгать со скалы. После чего начали возвращаться обратно. Однако, почти возле берега на глубине около пяти метров, молодой человек стал тянуть девушку за ногу. Они вдвоём начали уходить под воду. Вероятнее всего, подростку стало плохо, он начал задыхаться и таким образом, пытался выбраться на поверхность. Девушка испугалась и начала плыть к берегу. На крики о помощи отозвались люди, которые и вызвали спасательно-водолазную службу, – говорится в сообщении.

Водолазы, быстро приехав на место происшествия, нашли тело подростка в 15 метрах от берега