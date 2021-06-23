На Луганщине обнаружили тайник боевиков “Всевеликого войска Донского». ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал военных средств поражения. Из схрона, среди прочего, было изъято 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По оперативным данным, тайник сделали в 2014 году участники незаконного вооруженного формирования «Всевеликое войско Донское». Злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Боевики закопали оружие и боеприпасы на открытой местности вблизи пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск-Донецк.

В тайнике правоохранители также обнаружили:

12 гранатометных выстрелов ВОГ-17;

90 вышибных зарядов к минометным минам калибра 82 мм;

более 400 патронов различного калибра;

подрывник артиллерийского снаряда.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.