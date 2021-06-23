“Семейный подряд”: на Луганщине брат пытался помочь сестре нелегально пересечь границу

На Луганщине пограничники задержали брата и сестру, которые пробирались на территорию Украины в обход пункта пропуска.

Об этом сообщает Восточное региональное управление ГПСУ.



Так, в выходные в надежде на то, что с наступлением темноты пограничники потеряют бдительность, двое путешественников пошли на совершение правонарушения. Наряд, который нес службу вблизи населенного пункта Пантюхино заметил двух неизвестных, которые двигались от российско-украинской границы. Стражи госграницы сразу же задержали пеших «гостей», которые шли целенаправленно в Украину.



Как выяснилось, нарушителями границы оказались брат – наш земляк, и сестра – гражданка РФ. Накануне этого правонарушения, женщина пыталась пересечь границу из России в Украину, однако из-за неуплаты алиментов пограничники РФ отказали ей в выезде с территории России. Не оставляя идеи попасть в Украину, родственники решили пересечь границу вне пункта пропуска. На помощь сестре пришел брат, который и перевел россиянку через границу.



По данному факту на иностранку и украинца составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Кроме того, в отношении гражданина Украины в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении уголовного преступления по ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».