“Унылое и местами страшное зрелище”: показали заброшенный супермаркет в Перевальске. ФОТО

Во временно неподконтрольного Перевальске находится разрушенный и разграбленный мародерами супермаркет “Марс”: похоже, что до заброшенного здания в самом центре города никому нет дела.

Соответствующие фотографии были опубликованы в сообществе “Алчевск заброшенный” в ВК.

«Марс» стал первым супермаркетом в Перевальском районе, и сюда, как на праздник съезжались жители окрестных сел.

На первом этаже здесь расположился супермаркет, а также аптека и Ощадбанк. На втором этаже можно было приобрести одежду, ювелирные изделия, книги и СD, детские игрушки. На нулевом этаже было много интересностей: здесь располагался современный мультимедийный тир, а также продавалась мебель, игрушки, ткани, посуда и даже располагался небольшой секс-шоп”, – прокомментировал фото автор публикации.

Однако с началом боевых действий супермаркет закрылся, а вскоре пришел в упадок и весь торговый центр.

“Сегодня «Марс» представляет собой унылое и местами страшное зрелище. Все ценное в здании разворовано мародерами и разрушено. Внутри валяются остатки былой цивилизации: разобранные банкоматы и кассовые аппараты, километры чековых лент, куча старой рекламы, ценников, и разломанных витрин”, – сказано в сообщении.

Огромное желтое заброшенное здание в центре – позор для местных “властей”, считают в сети.

“Но что поделать: в депрессивном городе, где не осталось ни одной работающей шахты и закрывается последнее предприятие – ремонтно-механический завод, шансов на восстановление заброшенных зданий совсем нет”, – сказано в тексте.