На Луганщине предприятие размещало в открытом грунте отходы IV класса опасности

В ходе внеплановой проверки государственными экоинспекторами Луганщины установлен факт, что на территории предприятия ООО «Український шлях» в открытом грунте размещались отходы IV класса опасности (емкости с неотработанной битумной дорожной эмульсией, металлолом, отходы резинотехнических изделий, отработанная тара с лакокрасочными материалами ).

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

Площадь отходов составляла 109 м2 и объем был более 75 м3. Размер причиненного государству ущерба составил более 160 тысяч гривен.



По решению хозяйственного суда города Киева исковое требование Инспекции удовлетворили полностью, путем денежного взыскания с ООО «Український шлях» суммы ущерба, причиненного государству, за нарушение законодательства об охране окружающей природной среды в результате хозяйственной деятельности.