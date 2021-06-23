Чи можна не віддавати дитину в дитячий центр?

Перед сучасними батьками стоїть широкий вибір того, як організувати дорослішання свого малюка. Хтось діє за звичним шаблоном – віддають в державні дитсадок, потім школу і далі по накатаній. Інші вважають за краще займатися з дитиною самостійно, вважаючи такі установи недостатньо хорошими. Але є досить великий відсоток батьків, які вже з раннього віку починають залучати малюка до навчання. Спочатку це розвиваючі заняття, потім більш серйозне відвідування центрів раннього розвитку. Але хто з цих батьків прав?

Чому дитина повинна вчитися?

Коли батьки самостійно займаються з дитиною, а його коло спілкування обмежується родичами і дітьми друзів – забезпечити здорове дорослішання в кілька разів легше. Ви можете контролювати малюка, захищаючи від будь-яких факторів негативного впливу. Але навіть в рамках ідеального дорослішання вам не під силу замінити повноцінний навчальний заклад по ряду причин:

Під час уроків дитина не тільки дізнається нове, але і розвиває безліч навичок: мислення, посидючість, пам’ять, ініціативність, відповідальність, креативність і багато іншого. У той час поки дитина перебуває в стінах навчального закладу він проводить час з однолітками і дорослими педагогами. Це дозволяє знайомитися з найрізноманітнішими людьми, вже з раннього віку звикаючи до перебування в соціумі. На уроках педагоги застосовують авторські і міжнародні методики, які націлені на ефективне навчання як самих маленьких, так і дітей старшого віку. На тлі цього навички засвоюються краще, а мотивації для вдосконалення з’являється більше. Діти можуть пробувати себе в найрізноманітніших напрямках, що дозволяє вже з раннього віку знайти для себе фаворитів в захопленні. Багато хлопців починають займатися спортом або творчістю, досягаючи хороших результатів ще до вступу до школи.

Віддаючи дитину в дитячий розвиваючий центр в Івано-Франківську, ви повинні розуміти, що це нове суспільство, де можуть збиратися найрізноманітніші діти. Їх захоплення, інтереси і виховання може позначатися на дорослішання вашого чада. При цьому, це не є глобальною проблемою.

Щоб викорінити негативні наслідки такого спілкування, важливо проводити зі своєю дитиною бесіди, даючи чітке усвідомлення того, як краще робити. Малюк на підсвідомому рівні почне прислухатися до вас, самостійно уникаючи згубного впливу. Завдяки цьому відвідування дитячого центру буде позитивним «заходом», яке дозволить розвиватися разом з усіма цікаво і ефективно.