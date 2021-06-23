Фронтальные паллетные стеллажи для склада – особенности

Для грамотной организации складских помещений необходимы стеллажи. Специальные поддоны из металла или дерева, пластика используют для складирования, хранения разногабаритных грузов, для их перемещения или транспортировки. На одном поддоне удается одновременно хранить несколько товарных позиций. Для крепления грузов на паллете используют фиксирующие ремни, специальный скотч или термоусадочную, обычную пленку. Стеллажи для паллет представляют собой устойчивые металлические конструкции, предназначенные для того чтобы размещать на них поддоны с грузом. Благодаря особой специфике конструкции подобных стеллажных систем, удается максимально эффективно использовать складское пространство, организовать удобное хранении с быстрым доступом к любым товарам. Фронтальные паллетные стеллажи купить вы сможете с быстрой и удобной доставкой, ознакомившись с предложениями на сайте МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ в удобное для вас время.

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Паллетные стеллажи – распространенный тип металлоконструкции, который успешно используют для организованного хранения разных грузов. Подобное оборудование позволяет даже небольшой склад использовать для хранения значительного количества товаров. Подобный вид стеллажей востребован на промышленных производственных объектах и в малых, а также больших складских комплексах различного назначения. А еще – на оптовых базах и в магазинах, супермаркетах, где важно длительное хранение. также в список следует добавить крупные автомастерские и сервисы.

Конструкция устойчива к низким температурам. Благодаря обработке металлического корпуса специальным полимерным покрытием, конструкция становится устойчивой к внешним воздействиям. Из преимуществ следует выделить универсальную гибкую конструкцию, несущую способность, а также полный доступ к грузу. Также в список следует добавить повышение эффективности склада и простоту обслуживания.