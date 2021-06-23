На Луганщине поезд сбил трактор: есть погибший

В пгт Белокуракино полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб водитель трактора.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Авария с участием трактора и пригородного поезда «Кондрашовка – Лантратовка» произошла вчера, 22 июня. В результате столкновения водитель трактора погиб на месте. Следственные действия продолжаются.

Вчера, 22 июня, в полицию поступило сообщение дежурного по железнодорожной станции о том, что на железнодорожном переезде поезд сбил трактор.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая предварительно установила, что в 11.33 часов поезд «Кондрашовка – Лантратовка» столкнулся с трактором МТЗ-82, за рулем которого был 53-летний житель с. Павловка.

Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.



По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 276 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».